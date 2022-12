Come richiedere il bonus benzina per dipendenti

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tra le misure introdotte con l’articolo 2 del D.L 21 del 21 marzo 2022 e convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 512, troviamo ilcarburante di 200 euro destinato ai lavoratori(diverso dalcarburante autotrasportatori). Prevede l’erogazione, soltanto per il periodo d’imposta 2022, di massimo 200 euro in buoni(o titoli analoghi) destinati a ciascun lavoratore dipendente con esclusione dalla tassazione e integralmente deducibile dal reddito d’impresa per il datore di lavoro. I, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, sono validi per rifornimenti di, gasolio, gpl e metano, ma anche per la ricarica di veicoli elettrici, proprio per non creare disparità di trattamento tra le diverse tipologie di veicoli....