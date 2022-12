Colapesce Dimartino firmano la colonna sonora della serie The Bad Guy

(Di giovedì 1 dicembre 2022)laPrime Video The Bad Guy con il brano Cose da pazzi Prime Video ha annunciato oggi la collaborazione dei cantautoriallanuovaOriginal italiana The Bad Guy, di cui il duo firma il brano originale Cose da Pazzi – nuovo singolo in uscita su tutte le piattaforme digitali domani, venerdì 2 dicembre – e il jingle originale Wowterworld che compare nella. The Bad Guy, presentata in anteprima mondiale, fuori concorso, alla 40a edizione del Torino Film Festival, è diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, creata e scritta da Ludovica ...

