CNN | in arrivo un’ondata di licenziamenti

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La strategia di riduzione dei costi porta al taglio di posti di lavoro alla CNN New York Times, di Benjamin Mullin, pag. 4 La CNN ha iniziato mercoledì una serie di tagli di posti di lavoro, attesi da tempo, mentre la società madre del network cerca di ridurre le spese a causa delle pressioni degli investitori. In una nota ai dipendenti, il presidente della rete, Chris Licht, ha dichiarato che alcune persone, principalmente i collaboratori retribuiti, sarebbero state informate dei tagli mercoledì. Altri saranno informati giovedì, con ulteriori dettagli che seguiranno in giornata. “È incredibilmente difficile dire addio a un solo membro del team della CNN, tanto meno a molti”, ha scritto Licht nella nota, visionata dal New York Times. “Di recente ho descritto questo processo come un pugno allo stomaco, perché so che è così che ci si sente per tutti noi”. I tagli arrivano mentre la ...