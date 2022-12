Agenzia ANSA

Nel corso del 2021, le vendite di macchine per le costruzioni in Cina hanno totalizzato 88 milioni di dollari eIndustrial, viene riferito dal gruppo, non si aspetta di incorrere in costi ...... mentre Mary Daly, (Fed di San Francisco) ha sottolineato che non è sul tavolo unoalla ... Tra i best performers di Milano, in evidenza Campari (+1,65%), Interpump (+0,83%), Azimut (+0,65%) e... Cnh, stop alla vendita di macchine per costruzioni in Cina - Economia (ANSA) - TORINO, 01 DIC - Cnh Industrial annuncia che, a partire dal 31 dicembre 2022, terminerà tutte le attività di vendita di macchine per le costruzioni in Cina. Nel corso del 2021, le vendite di ...