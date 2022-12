CM Scommesse | Brozovic fa piangere Lukaku | terno tra Mondiali e Serie C | Le nostre scommesse

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 1 dicembre 2022) 2022-12-01 12:36:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Terzo quattro anni fa a Russia 2018, in ascesa costante e con grandi giocatori. Questi ultimi (De Bruyne,, Hazard) sembrano aver mandato i loro cugini a Qatar 2022. E così, prima che tu te ne accorga, una delle Nazionali più belle e accreditate al mondo potrebbe aver fatto la fine della panna cotta. Sbranata in un gruppo che, addirittura, prima della giornata odierna è rimasto in tre unità. Il Canada infatti giocherà in chiave prossimiquando sarà uno dei Paesi ospitanti con Stati Uniti e Messico. In breve, il ct Martinez potrebbe essere fatto fuori in un giorno se venisse eliminato oggi. La Croazia (seconda a Russia 2018) è sempre stata quella che in giornata giusta sa farti molto male. E se si trova contro una ...