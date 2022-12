OA Sport

Il campione del mondo disarà al via della 106esima edizione del Giro d'Italia Lo si aspettava, tornerà.Evenepoel correrà il prossimo Giro d'Italia, la sua maglia iridata scorrerà in mezzo al gruppo, l'idea è ...ROMA - "Farò il Giro 2023 e non vedo l'ora". A parlare attraverso un video diffuso sui social è il belgaEvenepoel, campione del mondo in carica che in questa stagione ha conquistato 15 vittorie (tra cui Liegi - Bastogne - Liegi, la Clasica San Sebastian e la Vuelta) e sarà dunque al via della ... Ciclismo, Remco Evenepoel e Annemiek Van Vleuten vincono il Vélo d'Or 2022 Remco Evenepoel, campeón del Mundo en ruta y de la Vuelta 2022, ha confirmado su presencia en la salida del Giro de Italia.El belga, campeón de La Vuelta y del Mundial, se lleva el prestigioso galardón a mejor ciclista del año que entrega Veló Magazine. AS fue parte del jurado.