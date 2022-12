Ciclismo | morto all’età di 89 anni Ercole Baldini

(Di giovedì 1 dicembre 2022)di 89è scomparso, ex campione diazzurro soprannominato “Il treno di Forlì”.fu campione olimpico nel 1956 a Melbourne e vincitore del Giro d’Italia nel 1958, anno in cui diventò anche Campione del Mondo a Reims. L’ex ciclista fu inserito poi anche nella Hall of Fame del Giro d’Italia, nel 2016. SportFace.

Tra il 1956 e il 1958 si aggiudicò anche un Grand Prix des Nations (in quel periodo era l'equivalente del campionato mondiale a cronometro), due campionati italiani su strada, un campionato mondiale ...anche Manuel Lorenzo Ntube, 16 anni, ucciso da un Suv. I due episodi ravvicinati hanno spinto il mondo dela lanciare un appello per fermare "la strage dei ciclisti". In una lettera ...Si è fermato il treno di Forlì. All'indomani della morte di Davide Rebellin, un altro lutto ha scosso il mondo del ciclismo: si è infatti spento a 89 anni Ercole Baldini, il campionissimo forlivese ...(ANSA) - BOLOGNA, 01 DIC - E' scomparso a Forlì, a 89 anni, Ercole Baldini. Conosciuto come 'Il treno di Forlì' dove era nato il 23 gennaio 1933 è stato campione olimpico a Melbourne nel 1956, ha ...