Ciclismo in lutto Addio ad Ercole Baldini | il Treno di Forlì

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 dicembre 2022)nel mondo del: si è spento a 89 anni. A darne notizia è la FCI: “Lo sport italiano piange ildi, l’unico campione in grado di vincere un oro alle Olimpiadi, un mondiale strada e un grande Giro. Con lui si spegne anche uno degli ultimi testimoni del periodo d’oro delitaliano”. Originario di, classe 1933,era stato inserito nella Hall of Fame del Giro d’Italia nel 2016. Soprannominato “Ildi”, si è diviso fra strada e pista, collezionando successi su entrambi i fronti. Spicca l’oro ai Giochi di Melbourne 1956 nella prova in linea, mentre due anni dopo si aggiudica il titolo mondiale a Reims oltre alla classifica generale del ...