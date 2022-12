OA Sport

È un brutto giorno per il mondo del. Davide Rebellin, 51 anni, è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante mentre era in ... prima nel 1998 battendo nel finaleDi Grande; poi nel ...Grave lutto nel, è morto Davide Rebellin. Aveva solo 51 anni. Il celebre ciclista è stato travolto da un ... Si terranno questa mattina alle 11 nella chiesa parrocchiale di Sani ... Ciclismo, Giuseppe Martinelli: "Fabio Aru vinse la Vuelta 2015 perché...Nibali aveva un segreto. Moscon non è cattivo" È morto Davide Rebellin. Il noto ciclista è stato travolto da un camion a Montebello vicentino (Vicenza) mentre si allenava. Stando a quanto ricostruito, il mezzo pesante, uscendo dal vicino svincolo ...È il "complesso del ciclista" che, mentre è costretto a piegare la schiena, come se una forza dall'alto lo premesse, spinge i pedali verso il basso. È questa una delle chiavi interpretative più ...