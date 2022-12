Chocolat | il film cult con Johnny Depp diventa una serie TV in lingua francese

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Miramax TV e Mediawan realizzeranno un adattamento indi Chocholat,del 2000 con, Juliette Binoche e Judi Dench. La commedia romantica, uscita nelle sale nel 2000 e interpretata da Juliette Binoche e, diventerà unaTV inrealizzata da Miramax TV e Mediawan. Lo show sarà girato in Francia e ambientato in una piccola cittadina. NellaTV, tratta anch'essa dal romanzo di Joanne Harris, una donna e una figlia si stabiliranno e sconvolgeranno il fragile equilibrio sociale della comunità locale. La loro sfida più grande sarà quella di convincere la gente del paese ad accogliere il cambiamento che stanno portando in città, come una ventata di aria fresca. ...