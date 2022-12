Chiara Ferragni | i fan pagano 50 euro per una foto con lei? Ecco la verità

Tempo di feste natalizie e anche di intimo a tema. Eccomostrare alcuni suoi look. Ma i social non perdonano A Natale si è tutti più buoni ma, evidentemente, non lo sono gli haters di. La conferma è arrivata dall'ultimo ...L'imprenditrice digitale finisce al centro di nuovi attacchi per i suoi ultimi scatti in ...Chiara Ferragni ha lanciato le nuove tendenze intimo e lingerie, e non solo, per le festività natalizie 2022. L'imprenditrice digitale ...“Danni da styling Addio!”. Così esordisce Chiara Ferragni, Global Ambassador Pantene, nel nuovo spot televisivo con cui il brand lancia la nuova Collezione Styling: una gamma di prodotti dalle ...