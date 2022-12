Chelsea | sfida Real Madrid-Barcellona per Azpilicueta

DAZN

E' un anno orribile il suo, con la prima metà vissuta in ombra al, poi il ritrovato sorriso ... e probabilmente rischia di affrontare la Germania, in unaassolutamente tutto tranne che ...Croazia - Belgio 0 - 0 Finisce 0 - 0 laCroazia - Belgio . Con questo risultato Modric e compagni approdano agli ottavi di finale dei ... L'esterno delsupera con un tocco morbido Borjan, ... FA Cup, quanti big match: City-Chelsea, ten Hag sfida l'Everton Da Dempsey a Pulisic: otto anni dopo l'ultima volta, gli Stati Uniti staccano il pass per gli ottavi di finale di un Mondiale (nel 2014 furono eliminati dal Belgio ai supplementari): a Qatar 2022 ...Il giocatore del Chelsea ha rimediato una contusione nella gara contro l'Iran, ma ha rassicurato che sabato contro gli Orange ci sarà Una gioia a metà per ...