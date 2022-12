C’è troppa passione attorno all’Argentina?

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche, in questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Alla fine l’Argentina ce l’ha fatta. Grazie al 2-0 alla Polonia è riuscita a superare il primo ostacolo verso l’obiettivo finale, la Coppa del Mondo, e a farlo al meglio, regalandosi un ottavo abbordabile, diciamo, contro l’Australia. L’Albiceleste è cresciuta di partita in partita: dopo il drammatico esordio contro l’Arabia Saudita e la vittoria strappata al Messico grazie a una rasoiata di sinistro di Messi, contro la Polonia la squadra di Scaloni ha giocato “quasi” bene, mostrandosi più aggressiva in mezzo al campo, recuperando spesso il pallone in alto e più fluida quando doveva costruire il gioco. L’allenatore ha aggiustato un po’ le rotazioni, inserito Julian Alvarez per uno sconnesso Lautaro Martinez, ridisegnato ...