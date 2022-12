Cats | il musical compie 40 anni e viene italianizzato Malika Ayane interpreta la gatta - glamour | Grizabella

IL GIORNO

Quaranta anni dopo il debutto a Broadway ,, un classico tra i, vive una seconda vita, trasformato in un'opera italianizzata ed ambientata a Roma , con il Colosseo sullo sfondo e Malika Ayane a vestire i panni e prestare la sua ..." di Andrew Lloyd Webber è uno dei più famosinel mondo: ha battuto tutti i record di longevità, spettatori e incassi. E' stato visto da oltre 73 milioni di persone e ha affascinato il ... Malika Ayane: "Io, animale da musical (per Cats)" Quaranta anni dopo il debutto a Broadway, Cats, un classico tra i musical, vive una seconda vita, trasformato in un’opera italianizzata ed ambientata a Roma, con il Colosseo sullo sfondo ...(Adnkronos) - "Sentivo il bisogno di fare un 'Cats' nuovo dopo 40 anni che viene rappresentato". Così l'iconica colonia di gatti umanizzati che ha fatto la storia del musical, questa volta canterà in ...