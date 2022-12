Caso Juventus | Iervolino | “D’accordo con Gravina | basta con il linciaggio mediatico”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Danilo, presidente della Salernitana, sostiene le parole del numero uno della Figc Gabriele, che aveva invitato tutti ad aspettare l’esito delle vicende giudiziarie riguardanti laprima di iniziare con il “”. “Sonocon il presidente della Federazione. L’Italia è un Paese incredibile, in cui i processi non solo si fanno fuori dai tribunali, ma si fanno anche preventivi. Mi collego alle dichiarazioni di, non bisogna esporre le persone ad unsenza precedenti”, ha detto il patron dei granata. E ancora: “La magistratura deve fare il suo corso, ma non dobbiamo scomporci, perché il calcio italiano è solido e ha regole ben precise e controllori ben attenti. Credo che il nostro calcio ...

Tutti sanno quanto sia importante, on era ildi rischiare che si facesse male" le parole di ... A seguire la vicenda con preoccupazione è anche lain vista della ripresa del campionato, ......per il 18 gennaio sarà il momento della verità per comprendere l'indirizzo della nuova, ... Caracciolo all'attacco sulJuve Eccoci tornati al punto di partenza. Del Piero, appunto. Perché, ...Gianfranco Coppola, giornalista Rai e presidente Ussi Nazionale, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera ...ANCONA- Nel giorno (1 dicembre) in cui le cronache nazionali parlano del deposito in Procura a Torino della richiesta di rinvio a giudizio dell'ormai ex CdA della Juventus (tra cui ...