Casamicciola | in caso di allerta meteo almeno mille persone da evacuare

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIndigialla o arancione,, forsetrecento, residenti ischitani dovranno abbandonare le proprie abitazioni fino a cessata emergenza. Il prefetto di Napoli Claudio Palomba fa il punto della situazione al termine di un incontro del comitato operativo presenti il neo commissario Giovanni Legnini e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Finora sono stati verificati 1.134 edifici, la quasi totalità di quelli a possibile rischio; entro stasera il monitoraggio sarà ultimato. Quelli da sgomberare sono circa 600. Ci saranno pulmini a disposizione e si cercherà di sistemare tutti in alberghi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

