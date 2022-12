Casamicciola | con allerta meteo oltre mille da evacuare

RaiNews

Il commissario prefettizio del comune di, Simonetta Calcaterra, spiega: "Appena riceveremo il bollettino meteogiorno e ora dell'allertaverrà adottata una ordinanzacui si ...... conosciuto ma soprattutto mappato per evitare tragedie come la più recente avvenuta a...5 miliardi di euro per tre anni per proseguire l'opera dei geologi per visitare i luoghi... Frana Casamicciola: 3 le vittime individuate, 2 uomini e una donna. Un'altra donna ancora dispersa - Prefetto Napoli: intento è riaprire le scuole - Prefetto Napoli: intento è riaprire le scuole Il commissario prefettizio del comune di Casamicciola, Simonetta Calcaterra, spiega: «Appena riceveremo il bollettino meteo con giorno e ora dell’allertaverrà adottata una ordinanza con cui si ...In serata è atteso il consiglio dei ministri in cui sarà varato un decreto ad hoc per intervenire sull’emergenza a Ischia Cinque giorni dopo la frana, altri tre corpi sono stati individuati e ...