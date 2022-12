Carolyn Smith al marito | “Dopo una bella litigata torna l’amore”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 1 dicembre 2022)e suostanno insieme da 33 anni, la giudice di Ballando con le Stelle non nasconde le difficoltà di una coppia, come per tutte le coppie. Ha scritto un post per il suo Tino, per l’unica persona che da sempre gli è accanto. Sono una coppia, sono una vera forza esceglie un selfie per dire a tutti: “Attenti a quei due” ma lo fa col sorriso. Racconta con poche parole dell’amicizia che c’è tra loro due, della forza che è alla base della loro unione, quella di potere dire tutto con sincerità, ogni cosa, nel bene e nel male. Pere Tino la fiducia è tutto, non solo nella coppia. Non sono anni facili quelli che sta attraversando lama loro due restano sempre insieme anche se è lei la più forte ma è lui la sua metà. Di certo Tino ...