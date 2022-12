Carburanti senza Iva | sequestro 4 mln euro a società Indagine Gdf a Lanciano

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Chieti - Sudella Guardia di Finanza, il gip diMassimo Canosa ha disposto ilpreventivo di beni per 4 milioni dinei confronti di unapetrolifera con sede aper indebita detrazione di Iva su un imponibile di 18 milioni di, negli anni 2019 e 2020. Gli indagati sono i due amministrazione delladi vendita e distribuzione. Nell'ambito dell'attività di verifica fiscale da parte del Nucleo di polizia economico finanziaria sono stati raccolti elementi tali da ipotizzare che la, che si occupa di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, avesse detratto l'Iva per un ammontare pari al valore oggetto del ...