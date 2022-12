Canonico | “Sosta benedetta | non pericolosa | ora si torna a lavoro”

Ai microfoni del 'Corriere dello Sport' ha parlato il dottore Raffaele, responsabile dell'area sanitaria del Napoli. " I calciatori, dopo l'Udinese, hanno ... Come dice Spalletti: laè ...Scusi, dottor, quanto cioccolato avete consumato finora " Un bel po'. Fondente extra ". Dopo una serie ... Come dice Spalletti: laè benedetta, non pericolosa. Ora si continuerà ...Il dottor Raffaele Canonico, medico della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al “Corriere dello Sport” dove ha parlato del ritiro del Napoli in Turchia e di questa sosta Mondiali. “I ...Il dottor Raffaele Canonico, medico della SSC Napoli, svela i segreti azzurri, dal campo fino alla tavola, ai microfoni del Corriere dello Sport.