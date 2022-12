Canada-Marocco | Mondiali 2022 | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022)in campo questo pomeriggio alle ore 16:00 nel match valido per la terza e ultima giornata del Girone F deidi Qatar. La formazione nordamericana si appresta ad affrontare l’ultimo impegno del Girone F dopo aver perso per 1-0, immeritatamente, all’esordio contro il Belgio e dopo aver subito, nella seconda sfida, la rimonta della Croazia. I magrebini, dal canto loro, sono riusciti a vendere cara la pelle sia contro i balcanici e sia contro i fiamminghi, ottenendo un pareggio per 0-0 contro i primi e soprattutto la vittoria per 0-2 con i secondi. Ecco le ultime news relative al match con lee latv. Come arriva ilal match Ildi Alphnso Davies prima di salutare ...