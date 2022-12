Canada-Marocco le pagelle e il tabellino della partita

(Di giovedì 1 dicembre 2022) . Scontro fondamentale per ilche può ottenere la qualificazione agli ottavi anche con un pareggio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Équipe du Maroc (@equipedumaroc) PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Scontro diretto fondamentale per ilnella gara contro Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

All'Al Thumama Stadium il match valido per la terza giornata dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Al Thumama Stadium va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Alla fine del primo tempo ilè in vantaggio contro il, nell'ultimo turno del Gruppo F. I gol al 4' di Ziyech e al 23' di En Nesyri, poi al 40' la sfortunata deviazione di ...Canada - Marocco è valevole per la Fase a gironi della competizione Mondiali 2022 La partita è in programma il giorno 1 dicembre alle ore 16:00 allo stadio Al Thumama Stadium di Doha. Arbitro di ...En-Nesyri in gol contro il Canada, la punta del Siviglia raddoppia nella sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale.