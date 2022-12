Canada | il ct Herdman | «Orgoglioso di quanto fatto era solo il primo step»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Le parole del ct del, dopo l’eliminazione dai mondiali: «C’era un gap, ma abbiamo imparato a giocare di gruppo» Ilsaluta il mondiale e dà l’appuntamento ai prossimi, nel 2026 che li vedranno come padroni di casa. Di seguito le parole del ct, John. «Sonodi quello che abbiamo mostrato, siamo stati competitivi in ogni match. Era la prima volta dal 1986, c’era un gap qualitativo ma abbiamo imparato a essere organizzati e a giocare di gruppo. Adesso ci sono altri quattro anni per costruire, questo era il nostro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Johnha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Marocco ai Mondiali 2022. Illascia il Qatar con zero punti al termine del Gruppo F. Questo il commento del commissario ...La presentazione del match QUIdovrebbe affidarsi al modulo 3 - 5 - 2. In porta ci sarà Borjan, difesa a quattro con Johnston, Vitoria e Miller. In cabina di regia Eustaquio con ...John Herdman, allenatore del Canada, parla dopo la sconfitta con lo score di 1-2 contro il Marocco ai Mondiali 2022 in Qatar.di Cristiano Comelli Splende il sole sul Marocco che supera per 2-1 un pur volitivo Canada desideroso di congedarsi dai mondiali nel modo migliore e mette in fila la concorrenza del suo girone. La naz ...