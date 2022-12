Calciomercato Milan – Dest brilla in Qatar Ma riscattarlo costa tanto …

A rivelarlo è lo stesso padre del calciatore, Feyzullah Kadioglu , ai microfoni di Hurriyet , portale turco: 'Napoli eci hanno già contattato e fa piacere l'interesse di grandi club. La la ...Il giovane terzino destro che ilè riuscito ad accaparrarsi nel finale della scorsa sessione estiva di. Dest è giunto in prestito, con diritto di riscatto, dal Barcellona . Un ...L’ex attaccante rossonero vorrebbe ingaggiare il serbo a gennaio ma il giocatore non sembra interessato. Come riportato da Calciomercato.com Pippo Inzaghi vorrebbe aggiungere Marko Lazetic alla rosa d ...CATANIA - In occasione della sosta di campionato, per via dei Campionati del Mondo di calcio in Qatar, il giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, ha ...