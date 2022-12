Calcio | Mondiali 2022 | pronostici partite di oggi e quote dei book-makers per le scommesse Che equilibrio in Croazia-Belgio

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Si appresta alla conclusione la fase a gironi: terza giornata di gare anche per i raggruppamenti E ed F, con diversi incontri decisivi ai fini del passaggio agli ottavi di finale. Andiamo a scoprire i match nel dettaglio, con ie ledeiin chiave. CANADA-MAROCCO La squadra nordamericana è già ufficialmente eliminata, ma in ogni caso ha dimostrato di giocare un gran bel. Occhio agli africani ai quali serve un punto per il passaggio del turno automatico.Pareggio 3.25 Segnano entrambe le squadre 1.95Partita molto più bloccata, con i Diavoli Rossi che rischiano clamorosamente di essere eliminati, mentre i finalisti dell’ultima edizione iridata possono accontentarsi di ...