Calcio | Mondiali 2022 Di Maria si ferma | a rischio contro l’Australia?

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’Argentina ha battuto 2-0 in carrozza la Polonia e ha centrato la qualificazione per gli ottavi di finale deidiin Qatar. L’Albiceleste affronterà al prossimo turno, in una partita sicuramente alla portata per i sudamericani. A destare preoccupazione è però l’ennesimo problema fisico di Angel Di. El Fideo è già stato alle prese con diversi problemi muscolari in questo inizio di stagione con la Juventus e ieri si èto per una contrattura alla coscia sinistra. Per non rischiare ha lasciato il campo ed è stato sostituito per cercare di preservarsi per le prossime eventuali partite. Dallo staff della Seleccion filtra ottimismo per il suo impiegoi Socceroos sabato prossimo, come ha dichiarato anche Scaloni in conferenza ...