Cairo “Poca attenzione per il calcio” | Marotta “Serve ridurre costi”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – L'incontro con il mondo dello sport organizzato dall'agenzia Italpress presso la nuova sede di Milano, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, ha rappresentato lo spunto per parlare dei problemi attuali del. “Questo è un momento particolare per ilitaliano. Siamo reduci da anni molti complicati” ha detto Urbano,presidente del Torino e di Rcs Media Group. “Ma il fatto che il, che contribuisce per il 70% alle entrate fiscali dell'intero sport italiano, abbia avuto pochissimo dalloStato è un dispiacere. Non avere un'alcome losi è avuto per il mondo del cinema è una cosa negativa.Probabilmente non siamo così bravi a fare lobby. Un pò diin più non guasterebbe” ha aggiunto ...