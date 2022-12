Buondì Motta risponde dopo le polemiche sullo spot | «La violenza è totalmente estranea dalla sfera del nostro brand»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 1 dicembre 2022), commenti sui social network, pareri di esperti di comunicazione. La realizzazione dell’ultimocon cui viene promosso ilha sollevato – come spesso accade per le campagne di comunicazione di questo– un polverone. Abbiamo chiesto, dunque, un parere all’azienda in merito a quanto è accaduto e abbiamo ottenuto le sue risposte. La pubblicità con la fata che viene scacciata via in malo modo (anzi, viene letteralmente schiacciata o sul tavolo o tra le mani dei componenti della famiglia-tipo italiana) non aveva alcun intento violento. Era proprio questa l’accusa che, da più parti,aveva dovuto fronteggiare, scegliendo dire – sui social network – sempre con toni scanzonati che hanno portato alcuni utenti a credere che questa ...