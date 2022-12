Brenda Gozzoli Di Vaira | avete mai visto la figlia di Sara Di Vaira? FOTO

(Di giovedì 1 dicembre 2022)Did’arte. Non soltanto sua madre è la ballerina di Ballando con le stelleDi, ma anche suo padre è un ballerino professionista. Scopriamo chi è di seguito! Leggi anche: Selvaggia Lucarelli e il dramma del fratello morto: «Morì soffocato», ecco la vicenda drammatica Chi èDi...

Il Corriere della Città

... la Di Vaira è anche un'affettuosa mamma ; sua figlia si chiamaed è nata nel 2011 e pare aver ereditato tantissimo dalla mamma e dal papà Mirko, anche lui ballerino. La piccola ha ..., la figlia di Sara di Vaira , ha partecipato a Ballando con le Stelle 2021 come ballerina. Sara Di Vaira: chi è, età, carriera, chi è il marito, figlia, foto, Instagram e Ballando con le Stelle Sara Di Vaira è una ballerina straordinaria, per anni maestra di Ballando con le stelle. Sapete chi è il suo ex Oggi chi è il suo compagno