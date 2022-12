Borsa | Wall Street apre debole | Dj - 0 | 13% | Nasdaq +0 | 03%

la Repubblica

Street apre debole. Il Dow Jones perde lo 0,13% a 34.552,20 punti, il Nasdaq sale dello 0,03% a 11.475,83 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,21% a 4.088,42 punti. . 1 dicembre 2022Con il rallentamento dell'inflazione, accelerano gli indici aStreet, in precedenza poco mossi. In questo momento, i future sul Dow Jones salgono di 100 punti (+0,29%), quello sullo S&P 500 sono in rialzo di 22 punti (+0,54%), quelli sul Nasdaq guadagnano ... Le Borse di oggi, 30 novembre. Pil Usa meglio delle attese, frena l'inflazione Ue. Powell: "Moderare rialzo tassi forse già a dicembre" Borsa di Milano oggi 1 dicembre: il Ftse Mib continua il rialzo dopo gli scambi positivi in Asia e su prospettive di aumento dei tassi rallentato in Usa. Spread in calo a 180 punti.