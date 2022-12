Agenzia ANSA

Avanzano anche ladi Shanghai +0,53%, Hong Kong +1,54%, ladi Seoul, più debole con un rialzo dello 0,36% e Sidney, solida con un balzo dello 0,90%. Se dalla Fed di Jerome Powell sono ...Seduta positiva per le Borse asiatiche che si accodano al rally di Wall Street e festeggiano l'annuncio da parte del presidente della Fed, Jerome Powell, di un rallentamento della stretta monetaria. ... Borsa: Asia positiva con Powell, scivola il dollaro - Economia (ANSA) - MILANO, 01 DIC - Seduta positiva per le Borse asiatiche che si accodano al rally di Wall Street e festeggiano l'annuncio da parte del presidente della Fed, Jerome Powell, di un rallentamento ...L’ottimismo regna in Asia, dove i mercati accolgono bene le parole del vice premier Sun Chunlan sui lockdown in Cina e i toni da colomba del governatore Powell. Futures positivi ...