Bonus taxi e sconti del 50% a dicembre | come fare per ottenerlo

(Di giovedì 1 dicembre 2022)per tutto il mese di. Ha preso il via oggi 1l’agevolazione per l’utilizzo dio di Ncc con uno sconto del 50% sulla tariffa. Ovviamente ad aderire all’iniziativa sanno soltanto alcuni mezzi abilitati, registrati su Buoni Viaggio Roma che siano dotati di Pos per carta di credito e bancomat. Una volta accertate queste condizioni, colui che si serve del servizio dovrà richiedere sul sito buoniviaggioroma.romamobilita.it un Buono Viaggio e scaricare il QR Code da esibire al conducente. Il tassista dovrà avere un cellulare abilitato per inquadrare il QR code del Buono Viaggio e a seguire si aprirà una pagina web sulla quale il conducente dovrà inserire l’importo e sarà il sistema a calcolare qual è l’importo da corrispondere. La procedura può creare difficoltà ai più ...

Al via oggi, primo giorno di dicembre, e valido fino alla fine del mese, il ". Una bella iniziativa - maxi sconto del 50 per cento sulle tariffe - che si scontra con diversi problemi tecnici: la necessità degli utenti di avere uno smartphone, lo Spid (o CIE e CNS ) ...Ilha durata annuale, si può chiedere per due anni relativamente a ogni tipologia di classe ... Si può utilizzare per il trasporto pubblico locale,, Ncc, car sharing e bike sharing e consiste ... Bonus Taxi, a dicembre sconti del 50 per cento (se si supera la procedura): ecco come ottenerli Per l'ultimo mese dell'anno si potrà pagare la metà di tutte le tariffe, fino al massimo di 20 euro per ogni corsa e 400 euro di plafond ...Intesa ha erogato un bonus da 500 euro ai dipendenti. I sindacati hanno domandato iniziative analoghe a Unicredit e Banco Bpm. Ma i tempi sono stretti. E le ...