Bonus Natale | oltre 100 euro ma non per tutti

Leggi su consumatore

(Di giovedì 1 dicembre 2022) In arrivo una misura di sostegno per affrontare le maggiori spese con l’arrivo del. Si tratta di una misura da 125a famiglia In arrivo un nuovoper affrontare le spese maggiorate in vista delle festività del. Infatti, ormai da due anni le istituzioni, nazionali e locali, cercano di sostenere i L'articolo proviene da Consumatore.com.