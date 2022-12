Bonus 200 euro bocciato | non tutto è perduto | ecco cosa fare per le domande respinte

Leggi su fmag

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Per coloro che hanno richiesto il200e non l’hanno ricevuto è arrivata una buona notizia: è stata aperta la procedura di riesame per leo non accolte per l’indennità introdotta dal DL Aiuti.200, leFacciamo però un passo indietro. Quando si parla di200ci si riferisce alla misura introdotta nei mesi scorsi che prevedeva, in vista del caro carburanti, un contributo unico nel mese di luglio per i lavoratori dipendenti che presentano una retribuzione annuale lorda inferiore ai 35milal’anno e che hanno avuto diritto all‘esonero contributivo dello 0,8 per cento per almeno una mensilità nel primo quadrimestre 2022, come ...