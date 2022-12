Bomba carta inviata al premier spagnolo e al centro satellitare Ue

Leggi Anche Ucraina,all'ambasciata ucraina a Madrid - Von der Leyen: 'Creeremo un tribunale ad hoc per i crimini russi' A novembre busta -anche per Sanchez - Una busta contenente materiale pirotecnico ...Lo stesso ministero ha informato di tale episodio il tribunale dell'Audiencia Nacional, che ha aperto un fascicolo sulle bombe -ricevute dall'ambasciata ucraina a Madrid, da una fabbrica di ...In Spagna sono almeno 5 le buste-bomba recapitate nelle ultime ore. Dopo quella all'ambasciata ucraina di Madrid consegnata mercoledì, ne sono arrivate altre a una fabbrica di armi di Saragozza, a una ...Secondo varie testate, un gruppo specializzato della polizia ha provveduto all'esplosione controllata dell'ordigno, senza che siano stati registrati danni a persone o a cose. El País scrive che Instal ...