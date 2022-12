Bollette | Oipe | 2 | 2 milioni di famiglie in povertà energetica

Agenzia ANSA

Secondo lo studio dell', in base a recenti simulazioni condotte su un modello della domanda ... salgono drasticamente i timori per il pagamento delle(dal 19% al 42%) e per i generi ...... durante la quale sono state presentate le ricerche Ipsos e(Osservatorio Italiano sulla ... un sostegno economico per il pagamento dellee un vero e proprio affiancamento dei TED Tutor ... Bollette: Oipe, 2,2 milioni le famiglie in povertà energetica - Consenso Europa Lo rileva l'Oipe, Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica ... salgono drasticamente i timori per il pagamento delle bollette (dal 19% al 42%) e per i generi alimentari (dal 6% al 13%).L'aumento ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...