Biathlon | risultati e classifica staffetta femminile Kontiolahti 2022 | trionfo Svezia nel segno delle Öberg | Italia al 9°posto

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Va allala primadella Coppa del Mondo di/2023, la cui prima tappa è in corso a. Le sorellefanno il vuoto nelle ultime due frazioni e conquistano il gradino più alto del podio davanti alla Germania e alla Norvegia. Di fatto si crea il podio che si pronosticava alla vigilia, con le norvegesi che pagano le pesantissime assenze di Roeiseland ed Eckhoff e devono accontentarsi della terza posizione nonostante la buona prova odierna al tiro. Chiudono la top-5 la Francia e la Svizzera, le uniche rimaste sotto i due minuti di distacco dalla vetta. L’chiude in nona posizione con il quartetto formato da Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Michela Carrara e Rebecca Passler. Anche per le nostre di ...

PROGRAMMA TAPPA KONTIOLAHTI CALENDARIO COMPLETODelusione di giornata senza ombra di dubbio la Svezia , che parte malissimo in prima frazione con Femling e non riesce a fare meglio in quelle ...Sulla neve di Kontiolahti , in Finlandia, è andata in scena la gara di apertura della prima tappa di Coppa del Mondo femminile di2022/2023 . E nell'individuale 15 Km arrivano splendide notizie per l'Italia da Lisa Vittozzi, che dà il via alla sua stagione con uno splendido podio. Un solo errore al tiro e il sesto posto ...Si è conclusa la prima staffetta stagionale di Coppa del Mondo di biathlon 2022/2023. A Kontiolahti a trionfare nella gara maschile è stata la Norvegia.Sulla neve di Kontiolahti, in Finlandia, è andata in scena la gara di apertura della prima tappa di Coppa del Mondo femminile di biathlon 2022/2023.