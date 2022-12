Biathlon | la Norvegia dei fratelli Boe si impone nella staffetta maschile a Kontiolahti Italia 15ma

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Lavince ladi(Finlandia) valevole per la prima tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di. Il quartetto formato da Vetle Sjaastad Christiansen, Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe e Johannes Boe inizia subito con grande ritmo, fa il vuoto nelle ultime due frazioni con iBoe e siin 1:19:26.2 (0+7). Secondo posto per la Germania (Justus Strelow, Johannes Kuehn, Benedikt Doll, Roman Rees), brava nel rimanere sempre nelle posizioni di testa fino a chiudere a 43”9 di distanza (0+8) dalla, mentre termina in terza piazza la Francia (Eric Perrot, Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet) a 1’05”9 (0+9). A chiudere la top five ci sono l’Austria, quarta a 2’31”2 dalla prima ...

NEVEITALIA.IT

Le grandi favorite di oggi sono la Svezia con Persson , Magnusson e le sorelle Oeberg, lache, nonostante le tante assenze (Roeiseland ed Eckhoff su tutte) potrebbe dire la sua con Knotten, ...Ad Idre Fjall, in Svezia, nella seconda giornata di gare della prima tappa dell'IBU Cup di2022 - 2023, si sono disputati gli inseguimenti. Nella 10 km femminile la norvegese Marthe Krakstad Johansen, dopo aver vinto la sprint di ieri, si è ripetuta oggi grazie ad un solo errore al ... Biathlon: la Staffetta maschile di Kontiolahti è della Norvegia, Italia quindicesima Via alla stagione di Coppa del Mondo anche per il settore femminile con la 15 km. Cinque azzurre al cancelletto, capitanate da Dorothea Wierer che scenderà subito in ...Prende il via la stagione di Biathlon da Kontiolahti, Finlandia con la tradizionale 20km maschile che sarà seguita dalla 15km femminile domani.