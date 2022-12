Benzina | arriva una brutta notizia | italiani su tutte le furie

Leggi su tvzap

(Di giovedì 1 dicembre 2022)prezzo.un’altraper gli. I prezzi dellasono nuovamente aumentati. Nei giorni scorsi, gliavevano tirato un sospiro di sollievo, visto che i prezzi erano leggermente calati. Adesso, invece, gli sconti sono stati dimezzati e le accise sono aumentate. Già dalle prossime ore, laai distributori costerà un po’ di più. (Continua…) LEGGI ANCHE:gratis per tutti: è successo ad Agrigento, il prezzo aumenta di nuovosorpresa per gli: i prezzi dellasono nuovamente in salita. Da oggi, infatti, è stato attuato il taglio dello sconto fiscale su ...