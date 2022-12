Beni confiscati | dalla Regione Campania 9 milioni di euro per il rilancio della “Balzana”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sono stati pubblicati oggi i primi due bandi per la valorizzazione ed ilde “La” di Santa Maria la Fossa. Sono in gara i primi 9per la riqualificazione e la valorizzazione di un’area di 220 ettari con la realizzazione di strade di accesso, parcheggi ed un Polo scientifico per l’istruzione e la ricerca. L’obiettivo è la realizzazione di un grande parco agroalimentare che sia nuovamente pilastro di sviluppo sociale ed economico di tutto il territorio, collegato alla manutenzione ed alla rinascita del Real sito di Carditello oramai in fase di definizione. “Si restituisce legalità e bellezza ad un territorio straordinario ferito dal sopruso eviolenzacriminalità negli anni passati e che con la confisca definitiva sono stati restituiti alle comunità locali”, dice ...

CasertaNews

saranno venduti, assegnati o devoluti a soggetti pubblici, secondo le norme che disciplinano la materia. "Si tratta " dice il sindaco Fabio Roccuzzo " di un inasprimento necessario ...A Palermo a fine 2021 solo 181 sono stati ie assegnati a uso abitativo. 'Con 2.500 famiglie in emergenza abitativa e circa 100 persone destinatarie di sfratti e che hanno usufruito ... Beni confiscati, l'incubo della gestione. "Troppo onerosi, lo Stato ci aiuti" Sono stati pubblicati oggi i primi due bandi per la valorizzazione ed il rilancio de “La Balzana” di Santa Maria la Fossa. Sono in gara i primi 9 milioni per la riqualificazione e la valorizzazione di ...Recuperare uno spazio confiscato alla mafia per ridestinarlo a progetti di pubblica utilità per il quartiere Arenella. E’ questa la richiesta mossa dal consigliere della VII Circoscrizione Giovanni Ga ...