Belen Rodriguez furiosa in diretta tv | ecco cosa è successo

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La showgirl argentina è diventata una furia intv: tutta colpa di uno scherzo a Le Ieneè una donna ironica, scherzosa ma stavolta Teo Mammuccari e Le Iene l’hanno combinata grossa suscitando la reazionedella showgirl argentina, che non le ha mandate a dire. Teo durante la puntata del 29 novembre ha fatto credere adi dover organizzare uno scherzo ai danni dell’attore comico Massimo Boldi. In realtà la vera vittima dello scherzo era proprio lei. Leggi anche–> Stefano De Martino svela un dettaglio piccante sulla sua vita privata Così chiedendo silenzio in studio ha contattato Boldi (che in realtà era l’imitatore Claudio Lauretta) chiedendogli se fosse disponibile a breve per parlare del suo film. Dall’altra parte però si è sentito un commento sgradevole nei ...