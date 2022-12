Balletto di Milano | quasi 600 candidati da tutto il mondo per soli 8 posti Ecco come funziona un’audizione di ballo

(Di giovedì 1 dicembre 2022)600dailperotto. La compagniadila scorsa estate si è vista arrivare centinaia di proposte da ogni dove per un pugno di ruoli disponibili. Un risultato oltre ogni aspettativa. Per selezionarle e convocare solo un centinaio di aspiranti ballerini fra tutti ci sono volute settimane di lavoro. Perché hanno risposto all’audizione da 43 paesi diversi in 574 ballerini? “Per fare la vita d’artista. Danzare il più possibile, conoscere città e paesi, confrontarsi con nuovi pubblici”, risponde Carlo Pesta, alla guida della compagnia internazionale con Agnese Omodei Salè. E aggiunge: “Abbiamo da offrire loro 130 date di spettacolo. Che per un ballerino significano crescita artistica, viaggi, conoscenza”. ...

...da bambina per poi ritrovarla seduta come spettatrice in un teatro dove a danzare sul palco troviamo i primi ballerini della Scala diVirna Toppi e Nicola Del Freo, che eseguono un...... a 75 anni dal debutto, l'Arlecchino di Goldoni e Strehler torna Piccolo Teatro Grassi di, ... la gioia di uscire, dopo ilfinale, a prendere gli applausi stringendosi le mani, di essere ...L’inserto al centro del magazine domani in edicola con il “Corriere”. 24 pagine da staccare e conservare con le fotografie di Gerard Ureras, le illustrazioni di Manuel Fazzini, le interviste di Gian L ...La Prima della Scala, gli Oh Bej! Oh Bej! e l'Artigiano in fiera. E poi i mercatini di Natale e tante mostre. Ecco cosa fare a Milano il 7 -8 e nei weekend ...