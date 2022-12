Ballando con le Stelle | Luisella Costamagna difende Iva Zanicchi e attacca Selvaggia Lucarelli La replica della giornalista

Non si chiude lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Luisella Costamagna ale Stelle . Il casus belli, come vi abbiamo raccontato, è stata la cirtica della Lucarelli contro Iva Zanicchi. La giornalista ha infatti definito 'squallido' il suo percorso artistico ...... Chiederà veramente i danni alla Rai1 Quel che è certo è che la sua squalifica dale stelle ha provato anche Milly Carlucci che, in base quanto riportato sul noto settimanale su citato, ...Ballando con le stelle andrà in onda domani, venerdì 2 dicembre. Aumentano i ballerini per una notte che scenderanno in pista."La giornalista implacabilmente anti-Berlusconi, quella che faceva i processi morali a Mara Carfagna per due foto sexy, autrice di libri dagli intenti femministi tace di fronte al t***a...": lo sfogo ...