Avatar | James Cameron sulla possibilità di un sesto e settimo film | Li farò se il pubblico li vorrà

(Di giovedì 1 dicembre 2022) In attesa dell'uscita nelle sale di: La via dell'acqua,ha parlato delladi estendere la saga a ben sette, specificando che non potrà andare avanti in eterno. Arriverà nelle sale il 14 dicembre: La via dell'acqua, sequel deluscito nel 2009 e che promette di dominare il box office natalizio e non solo. Ilha richiesto oltre 350 milioni di dollari per la sua realizzazione, impiegando anche innovative tecnologie subacquee. Il registasi è detto aperto alladi espandere ulteriormente il franchise pur sapendo che la vecchiaia prima o poi busserà alla porte. "Potrei benissimo fare6 e 7, ma a quel punto ...

Pronti per Anatar Sì, nessun refuso: mentre tutto il mondo attende l arrivo di: La via dell acqua , secondo capitolo dell ambiziosa saga diCameron, che debutterà nelle sale di tutto il mondo a partire dal 16 dicembre, da noi arriva la risposta tutta italiana e ...I commenti diCameron sui film DC e Marvel sono arrivati durante una conversazione con le star del suo film" La via dell'acqua . Il sequel del blockbuster da record è atteso da 13 anni ...Avatar: The Way of Water non approda nelle sale per qualche altra settimana ma ciò non cambia il fatto che James Cameron e Disney hanno già in programma un terzo film, e un quarto e un quinto, con ...In attesa dell'uscita nelle sale di Avatar: La via dell'acqua, James Cameron ha parlato della possibilità di estendere la saga a ben sette film, specificando che non potrà andare avanti in eterno.