Assegno unico | per chi sarà maggiorato del 50% | come cambiano gli importi da gennaio

Sky Tg24

La Legge di Bilancio del governo Meloni rende più sostanzioso l': per il 2023 previste maggiorazioni del 50% per i figli nel primo anno di vita. Maggiorazione del 50% anche per i figli da 1 a 3 anni in famiglie numerose. Dall'importo di 100 euro si ...Affitti con cedolare secca e multe non saranno aggiornati all'inflazione. Ma non sempre è un bene per i consumatori: anche reddito di cittadinanza e detrazioni fiscali non saranno rivalutati, ... Inflazione, rivalutati assegno unico e pensioni ma il reddito di cittadinanza resta fuori I provvedimenti per la famiglia e natalità valgono un miliardo e mezzo di euro nella manovra di Bilancio del governo Meloni. Tra le misure inserite il potenziamento dell’assegno unico per i nuclei fam ..."Quello che portiamo all'Aquila è un traguardo storico per il Premio nazionale per l'innovazione (Pni) che compie vent'anni proprio con questa edizione". (ANSA) ...