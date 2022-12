Asili nido | l’Italia non è un Paese per bambini

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – La carenza diin Italia è drammatica e la diseguaglianza nell’offerta territoriale complica non poco la vita delle famiglie italiane. Nell’annoscolastico 2019/2020, con 361.318 posti (dati Istat), il livello di copertura degliin Italia era del 26,6%, ben al di sotto del target europeo del 33%, stabilito nel consiglio europeo a Barcellona nel 2002. In quell’occasione, si raggiunse un accordo tra gli Stati europei per garantire un maggiore diffusione dei servizi per l’infanzia con due target: la presenza die ad almeno il 33% disotto i 3 anni e l’accesso alla scuola per l’infanzia ad almeno il 90% deidi età compresa fra i 3 anni e l’età dell’obbligo scolastico. Quest’ultimo parametro è ...

Prevediamo, infatti, servizi di voucher per il baby - sitting nella prima infanzia, per sopperire alle possibili carenze di. Un tema fondamentale è la conciliazione lavoro - famiglia con ...... i pochi spiccioli che entreranno in busta paga verranno tolti con gli interessi attraverso l'inevitabile aumento del costo dei servizi sociali, ticket sanitari,ecc. che vengono ...Fondi dal PNRR per una struttura più capiente e adeguata alle nuove esigenze didattiche Il Comune di Acquapendente ha presentato il progetto di ampliamento della scuola dell'infanzia Rosa Venturini, s ...Gentile direttore, scrivo nella speranza che lei con il suo giornale possa darmi qualche notizia sulle scelte che il Governo sta facendo circa il “bonus nido”. Si tratta, come ben sa, per decisione as ...