Ascolti Tv analisi 29 novembre | Vince la sfida tra Iran e Usa | poi “Circolo” e “Collegio” e “Bar Stella” battuti da “Le Iene” Floris stacca Giordano e Berlinguer

(Di giovedì 1 dicembre 2022)al top: Su Rai1 “-Usa” a 5,486 milioni ed il 25,35%. Su Canale5 Tg5 delle 20.00 a 4,5 milioni e 21,3%. Su Rai1 “Rai Sport” prepartita e post a 3,792 milioni e 18,4%. Su Canale 5 “Striscia la Notizia” a 3,7 milioni e 16,7%. Su Rai1 Tg1 delle 19.40 a 3,442 milioni di spettatori e 19,2%. Tg1 delle 13.30 a 3,379 milioni e 25,4% Calcio mondiale in evidenza anche politica martedì 29, con la partita-Usa in primissimo piano in prima serata su Rai1 a partire dalle 20.00 e su Rai Sport in contemporanea Inghilterra-Galles. Vinta dagli statunitensi per uno a zero, tesa e vibrante, la proposta dell’ammiraglia pubblica si è trovata incastrata in una griglia generalista quasi identica a quella di sette giorni prima. Il match ‘geopolitico’ si è confrontato con la serie tv francese novità di Canale5, Con ...