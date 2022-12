Ascolti TV 30 novembre 2022 | Flavio Insinna alla ribalta | L' Eredità recupera spettatori

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Meglio tardi che mai, arrivano glitv del giorno 30. Questo mese si è concluso con dei numeri a dir poco interessanti, regalando delle vicende inattese aglidi Rai e Mediaset. In prima serata troviamo imbattuta Rai 1 con le partite di calcio in primo piano. Nel tardo pomeriggio non salta L', che continua a registrare dei validi risultati seppur in un'altra collocazione oraria. A proposito del programma di, è stato caratterizzato dall'uscita di scena di una campionessa molto apprezzata!TV ieri 30Prime Time, boom Rai 1 con l'Argentina Continuano le serate a base di partite di calcio su Rai 1, in compagnia delle nazionali polacche e argentine. A seguire l'evento, ...