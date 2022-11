Argentina | Scaloni | “Soddisfatti del match giocato | siamo riusciti a non fa esprimere al meglio la Polonia”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il CT dell’, Lionel, ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro la, che ha certificato la qualificazione dell’albiceleste agli ottavi di finale del Mondiale 2022 in Qatar. Queste le sue parole: “stati bravi a non far giocar bene lastati una vera e propria squadra, contro ogni inconveniente o infortunio. Le partite sono sempre difficili in un Mondiale, per questo dobbiamo pensare partita per partita con tranquillità. Anche con l’Australia non sarà facile, ma ce la metteremo tutta” SportFace.

Eurosport IT

Due match assolutamente dominati da una parte e dell'altra: per la squadra dihanno deciso ... Con il primo posto del raggruppamento l'affronterà l'Australia agli ottavi di finale, ...DOHA Dicembre comincia con l'ben dentro il Mondiale , con annesso Messi . Il sollievo è unanime anche per via del corollario. La Scaloneta (stavolta il ctmerita l'identificazione con la squadra) ha vinto il suo ... Scaloni: "Se l'Argentina non dovesse passare, tiferò Brasile e Sud America" Martinez, Acuna; De Paul, E. Fernandez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Lautaro Martinez Questa la probabile formazione di Scaloni per Polonia-Argentina, secondo il Corriere dello Sport: E. Martinez; M ...La migliore Argentina di questi Mondiali supera il girone da prima in classifica battendo 2-0 la Polonia. Una gara senza storia dominata in lungo e in largo dai sudamericani e vinta grazie ai gol di..