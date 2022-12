Archibugi | «Ho avuto una famiglia terrificante | litigiosissima Scappavo sempre a casa dei miei amici»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il Corriere della Sera intervista la regista Francesca. Ha debuttato come regista con «Mignon è partita», ha firmato film come «Il grande cocomero», «Il nome del figlio», «Vivere». Ha vinto diversi David di Donatello, Nastri d’Argento e Ciak d’oro. Nelle sale è adesso presente il suo «Il Colibrì», tratto dal romanzo di Sandro Veronesi: si avvicina ai 3 milioni di euro di incasso. Prima di dedicarsi alla sceneggiatura e alla regia, laha recitato come attrice in due film, a inizio anni ’80. Racconta che si sentiva molto in imbarazzo, era giovanissima e si rendeva conto di non essere brava. Ma di aver capito in quel momento cosa fosse il cinema. «Sono figlia di genitori separati, mio padre non sapeva cosa fare con i figli e ci portava a vedere di tutto, anche Antonioni. A volte mi addormentavo in sala. Crescendo, ho affinato il mio ...